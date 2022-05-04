Это не то, что вы подумали: почему Сергей Лазарев не может больше петь

Это не то, что вы подумали: почему Сергей Лазарев не может больше петь

Российский певец сетует на то, что к нему больше не приходит вдохновение. А еще на то, что работать в новых российских реалиях невозможно.

1 апреля Сергей Лазарев отпраздновал 39-летие. По этому поводу журнал ok-magazine.ru опубликовал интервью с певцом, в котором он пожаловался на то, что работать в нынешних реалиях для него не представляется возможным.

Журналисты задали ему вопрос: "Что планируете успеть до своего 40-летия в следующем году? Чем порадуете своих поклонников? Уже есть идея нового альбома?", на что Лазарев ответил:

"Вообще, пока я (и не только я) в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России. Многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу, закрыты. Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно. Пока мы все пытаемся привыкнуть к новой данности. Так что я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше. То же самое по поводу клипов".

То есть тревожится Сергей не потому, что страна агрессор Россия убивает украинцев, а российские воины возвращаются на родину в полиэтиленовых пакетах. Лазарева беспокоит отсутствие монетизации.

Также артист заявил, что ему сейчас очень сложно черпать вдохновение для творчества, потому что вокруг столько злобы и ненависти.

"Очень сложно всему этому противостоять. В такие моменты хочется закрыться и никого не впускать в свой мир. Но есть поклонники, которые со мной много лет, и ради них хочется продолжать что-то делать. И я рад, что сегодня даю это интервью, потому что я закрыл многие соцсети", - говорит певец.

Впрочем, зачем Сергею соцсети, если они тоже не монетизируются и не приносят прибыль, правда? К слову, в запрещенном в РФ Instagram он продолжает иногда публиковать посты.

Читайте также: