Это необычно: мексиканская актриса вышла на дорожку Венецианского кинофестиваля в платье с петлей

Какие только наряды звезды ни выбирают ради эффектно появления и обсуждения их образов в прессе. Поэтому иногда наряды прозрачны, иногда в них откровенные декольте, оригинальная вышивка или огромные юбки и шлейфы. Однако одним из самых необычных образов второго дня Венецианского кинофестиваля, который сейчас проводится на острове Лидо в Италии, стало платье мексиканской актрисы Фабиолы Гуахардо.

35-летняя знаменитость прилетела в Венецию, чтобы посетить премьерный показ фильма "Бардо" мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

На красную дорожку Фабиола вышла в синем шелковом платье от Tomorrowland Tailors с американской проймой и длинным шлейфом, который был прикреплен к горловине наряда девушки длинной лентой, напоминающей петлю. Необычная деталь платья немного приподнимала шлейф.

Фабиола Гуахардо / Фото: Getty Images

Дополнили образ золотые украшения, макияж и лаконичная прическа.

Фабиола Гуахардо / Фото: Getty Images

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