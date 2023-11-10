Это необычно: трансгендерная актриса Хантер Шафер появилась на красной дорожке в золотом наряде-фольге

Ее наряд был из коллекции весна-лето 2009 года.

24-летняя звезда сериала "Эйфория" - трансгендерная актриса и модель Хантер Шафер посетила премьеру приквела медиафраншизы научно-фантастических приключенческих антиутопий "Голодные игры". Мероприятие состоялось в Лондоне, а девушка вышла на красную дорожку в очень необычном наряде.

В отличии от своей коллеги Рэйчел Зеглер, которая выбрала черное платье с кружевом от Dior, Хантер надела вычурный золотой комплект от Модного дома Prada, которій состоял из топа и длинной юбки. Наряд напоминал золотую фольгу.

Топ и юбку украшали черные банта. Также у наряда было довольно эффектное декольте, подчеркивающее грудь, и бретелька-халтер.

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Дополнили лук серьги с жемчугом, легкий макияж и высокая прическа.

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" выйдет 16 ноября.

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