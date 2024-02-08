Это необычное платье: что известно о золотом наряде Майли Сайрус и из чего оно сделано

Платье стало отсылкой модельера к коллекции, которую он представил в Париже 27 лет тому назад.
На этой неделе мир шоу-бизнеса не перестает говорить о певице Майли Сайрус, ведь она получила свою первую "Грэмми" за песню Flowers, который посвятила бывшему мужу Лиаму Хемсворту. На красную дорожку звезда вышла в золотом "голом" платье от бренда Maison Margiela. Образ Саурус дополняли туфли-лодочки Tabi из состаренного желтого велюра с переплетенными ремешками на щиколотке, созданные Кристианом Лубутеном в рамках коллекции Maison Margiela Artisanal 2024.
Этот кастомный наряд - настоящее прозведение исскуства, ведь полностье сделан вручную из золотых английских булавок, которые скрепленные между собой в сложные узоры.
Платье разработано для Майли креативным директором бренда Джоном Гальяно, а на его создание пошло 675 часов и 14 000 булавок.
В видео опубликованном на странице Модного дома показали сложный процесс по работе над платьем.
Однако этот наряд безусловно является отсылкой к другому изделию Гальяно - золотому платью, тоже придуманному им и сделанном из булавок, но для зимней коллекции 1997 года Suzy Sphinx show, которая была вдохновлена Египтом.
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