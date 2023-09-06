Это невероятно: Джорджина Родригес надела точную копию платья Джулии Робертс из фильма "Красотка"

Знаменитая красавица решила отдать дань уважения одному из самых известных и культовых образов из кино.

Возлюбленная профессионального футболиста Криштиану Роналду и мать его детей прибыла в Италию, чтобы принять участие в Венецианском кинофестивале. Роскошная 29-летняя Джорджина Родригес появилась на красной дорожке, чтобы посмотреть картину "Энеа" итальянского режиссера Пьетро Кастеллитто.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Образ девушка выбрала для мероприятия максимально кинематографический, поскольку надела потрясающее красное платье Vetements из коллекции весна-лето 2024 с огромным шлейфом, множеством оборок и опущенной линией плеча.

Однако главной особенностью этого платья было то, что оно является точной копией наряда созданного американским художником по костюмам Мэрилин Вэнс, которое та создала для фильма "Красотка".

Красное платье Джулии Робертс из фильма "Красотка" / Фото: Getty Images

Именно в таком же платье актриса Джулия Робертс появилась в одной из самых известных сцен из этой романтической картины 1990 года.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Как и героиня Робертс в фильме - Вивиан Уорд - Джорджина надела высокие белые перчатки и украшения с рубинами и бриллиантами от Pasquale Bruni.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Волосы звезда уложила в легкие волны и просто распустила, а на лице у нее был макияж в коричневой гамме.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Напомним, что ранее мы рассказывали историю роскошного красного платья из фильма "Красотка" и то, почему изначально оно могло так и не появится в этой культовой картине.

Кадр из фильма "Красотка" / Фото: Giphy.com

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