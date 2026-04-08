Это новое "прочтение" хищного принта: актриса Хантер Шафер в прозрачном платье из летиткана сияла на премьере
Такое платье не требует много украшений, поэтому актриса ограничила свои аксессуары минимумом.
Фанаты сериала «Эйфория» дождались дня презентации этого громкого шоу. Третий сезон обещает быть не менее потрясающим и смелым, чем предыдущие, а актеры, сыгравшие в нем главные роли, изрядно подогрели интерес, в частности своими луками на красной дорожке.
Одной из самых обсуждаемых звезд красной дорожки стала 27-летняя актриса Хантер Шафер, которая вышла на публику в золотом наряде на тонких бретельках.
Ее платье было из весенней коллекции Roberto Cavalli 2026 года, имело вышивку золотыми и серебряными пайетками и бисером по прозрачной ткани, которая создавала «хищный» тигровый рисунок. На спине у платья была вставка из более плотной ткани, которая имитировала корсет.
Дополнила актриса свой гламурный и несомненно роскошный наряд шоколадными туфлями, очень лаконичным макияжем и прической, а также отказалась от украшений, чтобы не переборщить с блеском.
Кажется, что этим образом Хантер решила продемонстрировать, что хищный принт — это идеальный выбор для тех, кто хочет быть ярким, выделиться из толпы и быть в тренде. Последние несколько сезонов этот принт пережил ренессанс и активно появляется на показах, а также в образах знаменитостей. Кто-то носит такие имитации рисунка из меха хищных котов как акцент образа, а кто-то как Шафер — делает центральным элементом лука.