Это новое "прочтение" хищного принта: актриса Хантер Шафер в прозрачном платье из летиткана сияла на премьере

Хантер Шафер / © Associated Press

Фанаты сериала «Эйфория» дождались дня презентации этого громкого шоу. Третий сезон обещает быть не менее потрясающим и смелым, чем предыдущие, а актеры, сыгравшие в нем главные роли, изрядно подогрели интерес, в частности своими луками на красной дорожке.

Одной из самых обсуждаемых звезд красной дорожки стала 27-летняя актриса Хантер Шафер, которая вышла на публику в золотом наряде на тонких бретельках.

Ее платье было из весенней коллекции Roberto Cavalli 2026 года, имело вышивку золотыми и серебряными пайетками и бисером по прозрачной ткани, которая создавала «хищный» тигровый рисунок. На спине у платья была вставка из более плотной ткани, которая имитировала корсет.

Дополнила актриса свой гламурный и несомненно роскошный наряд шоколадными туфлями, очень лаконичным макияжем и прической, а также отказалась от украшений, чтобы не переборщить с блеском.

Кажется, что этим образом Хантер решила продемонстрировать, что хищный принт — это идеальный выбор для тех, кто хочет быть ярким, выделиться из толпы и быть в тренде. Последние несколько сезонов этот принт пережил ренессанс и активно появляется на показах, а также в образах знаменитостей. Кто-то носит такие имитации рисунка из меха хищных котов как акцент образа, а кто-то как Шафер — делает центральным элементом лука.