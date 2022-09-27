Это очень красиво: актриса Ана де Армас на красной дорожке кинофестиваля в Испании

Голливудская актриса Ана де Армас - в последнее время частый гость на различных шоу и кинофестивалях, потому что совсем недавно вышел новый фильм с ее участие. Художественная картина австралийского кинорежиссера Эндрю Доминика, где сыграла актриса, получила название "Блондинка" и рассказывает о жизни Мэрилин Монро.

В субботу, 24 сентября, Ана посетила кинофестиваль Сан-Себастьян в Испании. На красную дорожку звезда вышла в наряде от Модного дома Louis Vuitton, амбассадором которого является уже несколько лет.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

Наряд состоял из золотого топа-кольчуги с длинными рукавами, а также приталенной черной юбки с разрезом. Образ актриса дополнила лаконичными босоножками, золотыми украшениями и сверкающим макияжем.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

Компанию Ане на этом мероприятии составил творец картины Эндрю Доминик.

Ана де Армас и Эндрю Доминик / Фото: Getty Images

Отметим, что мировая премьера "Блондинки" состоялась 8 сентября 2022 в рамках конкурсной программы 79-го Венецианского кинофестиваля, а вот релиз на Netflix запланирован на 28 сентября. Фильм не является байопиком, а снят по одноименному роману Джойс Кэрол Оутс, написанного на основе биографии Монро.

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