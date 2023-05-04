Это очень красиво: Дженнифер Лопес пришла на интервью в полупрозрачном наряде мятного цвета

Во время эфира в разговор включилась также мама Лопес и растрогала дочь признанием.

Голливудская суперзвезда Дженнифер Лопес после Met Gala активно включилась в работу и занимается продвижением фильма "Мать", где сыграла главную роль. За короткое время, проведенное в Нью-Йорке, актриса уже успела побывать на нескольких телешоу, где рассказала об этом фильме. Одной из программ, которые она посетила, стало дневное шоу Today, которое ведет Хода Котби.

Журналистке Лопес рассказала немного о работе над фильмом, материнстве и о браке с Беном Аффлеком. Также в студии сидела мама Дженнифер - Гваделупе Родригес, которая заявила, что всегда знала, что ее дочь и Аффлек снова будут вместе.

Для интервью актриса надела роскошный наряд от бренда Del Core - это была кожаная юбка-карандаш ниже колен и прозрачная блуза с широкими рукавами, под которой был бежевый корсет.

Дженнифер Лопес и Хода Котби / Фото: Getty Images

Волосы звезда собрала в пучок и завершила этот лук макияжем и босоножками от Gianvito Rossi. В этих же босоножках ее сфотографировали, когда она с мамой шла в ресторан.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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