Это очень красиво: ETNIKA HOME и Ольга Навроцкая выпустили коллаборацию "Ожерелье"

ETNIKA HOME – магазин вещей, каждая из которых может воплотить в себе украинский дом – и художница Ольга Навроцкая выпустили коллаборацию "Ожерелье".

Ольга Навроцкая начала изучать старинные украинские украшения и переосмысливать их для других форм воплощения, кроме традиционного, еще с 2019 года. С тех пор это была популярная серия футболок и много эскизов, которые хотелось воплотить в других предметах.

Арт-директор ETNIKA HOME Марина Фролова заметила эти эскизы еще летом 2022-го, а весной 2023-го творческая команда ETNIKA HOME и Ольга начали совместную работу, которая длилась полтора года из-за сложностей с электричеством (энергообъекты Украины пострадали из-за российских атак), а также из-за цветопередачи, которую старались сделать максимально идеальной.

Для презентации первого предмета коллаборации выбрали самый яркий из всех макетов — нить кораллов с дукачами.

"Ожерелье — одно из самых древних традиционных украшений Украины. Красные кораллы имели магическое значение, передавались по наследству и защищали женскую судьбу. Ожерелье, которое вы держите в руках, защищает судьбу Украины и будет оберегом вашего дома. Ряд кораллов, казацкий крест, руна пути и зову души Райдо, языческий знак бога Рода, а в центре — неделимая Украина. Была и будет", — говорит о своей идее художница Ольга Навроцкая.

"Ожерелье Ольги фантастически красиво и могло бы быть самостоятельным декоративным акцентом. Но мы хотели раскрыть его традиционную функцию оберега и перенести ее на дом. Найти форму, которая будет универсальной, уместной и современной, которую можно взять с собой как часть дома или презентовать, например, иностранным друзьям как элемент украинского дома. И мы нашли эту форму в тарелке", — отметил арт-директор коллаборации Марина Фролова.

Когда в августе 2024 года тираж уже был готов к презентации, он сгорел дотла на складе во время пересылки от подрядчика, поэтому пришлось делать новый. Но это не остановило владелицу ETNIKA HOME и лидера проекта Made in Ukraine Юлию Савостину.

"Я никогда, ни в одном сотрудничестве, не начинала разрабатывать продукт, в который не верила. В бусы Оли, несмотря на все технические сложности в процессе создания и 8 цветных проб, я верила, как ни во что другое. И я знаю, что то, что мы презентуем сегодня, – это невероятно красивый продукт. Эту тарелку, безусловно, можно купить в подарок украинским или иностранным друзьям или партнерам. А можно купить себе. И везде, в любой момент, иметь хороший предмет для украшения стола, олицетворяющего неделимую Украину".

Купить тарелку можно будет с 24 сентября в магазинах ETNIKA HOME в ТРЦ "Гулливер", ТРЦ "Республика" и на Instagram-странице магазина.

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