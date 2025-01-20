Это очень красиво: жена Мэттью Макконахи - Камила Алвес - позировала в платье на одно плечо

Камила Алвес выглядела просто сногсшибательно в длинном желтом платье от известного бренда Oscar de la Renta. Это был наряд на одно плечо и свободного простого фасона, который немного напоминал индийское сари.

Главным украшение платья стал декор золотыми пайетками и длинная золотая бахрома, которая была тоже сделана из них. Бахрома украшала подол и рукав.

Дополнила свое роскошное платье Камила золотыми массивными украшениями в ушах и на руках. Также она сделала "мокрую" укладку и нежный макияж.

Камила Алвес / Фото: Getty Images

Пришла на мероприятие она с мужем Мэттью Макконахи, который был в стильном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке. Пара посетила вместе церемонию вручения премии Joy Awards 2025 в Саудовской Аравии.

Камила Алвес и Мэттью Макконахи / Фото: Getty Images

Эта красивая пара также часто выбирает парные наряды для своих выходов в свет. Ранее мы рассказывали о том, как они пришли на премьеру в Лос-Анджелесе в нарядах коричневого цвета.

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