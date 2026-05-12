Это очень мило: Деми Мур позировала со своей новорожденной внучкой
Дочь актрисы — Румер — поделилась в Сети редкими архивными фото.
37-летняя Румер Уиллис — старшая дочь актрисы Деми Мур и актера Брюса Уиллиса — опубликовала в своем Instagram серию фото, приуроченную ко Дню матери. На них запечатлена Деми со своей внучкой Луэттой, дочерью Румер и ее бывшего возлюбленного Дерека Ричарда Томаса.
На фото Луэтта запечатлена еще новорожденной, она спит на груди у бабушки. А Деми прижимает ее нежно к себе.
На одном из снимков Мур позирует в бикини. Она улыбается в камеру, держа внучку на руках.
Также Румер показала и свои детские фото с мамой. «Я твоя, и ты моя. Я люблю тебя всем своим существом. Мы все связаны, и я так горжусь тем, что мы выбрали друг друга. Я выбираю тебя каждый день, мама. Ты божественна. Я люблю тебя. Мы любим тебя. Не могу дождаться, чтобы обнять тебя», — написала она под публикацией.
Напомним, Румер Уиллис родила дочь в апреле 2023-го. Ее отец — бывший муж девушки, музыкант Дерек Ричард Томас, с которым она была в отношениях с 2020 по 2024-й. Сейчас она сама воспитывает дочь и делится в соцсетях своими эмоциями и мыслями по этому поводу.
Ранее Деми Мур показывала, как провела время со своей двухлетней внучкой у себя в саду.