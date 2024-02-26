Это очень мило: Ханна Уэддингем пришла на мероприятие с картонным клатчем, который сделала ее дочь

9-летняя дочь британской актрисы создала ей "эпический" образ для церемонии награждения.
49-летняя актриса Ханна Уэддингем, сыгравшая в сериалах "Игра престолов" и "Тед Лассо", появилась на 30-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров, которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Звезда надела на это мероприятие просто потрясающее гламурное платье от бренда Tony Ward из коллекции весна-лето, которое сочетала с босоножками от Gianvito Rossi и украшениями Norman Silverman.
У наряда была опущенная линия плеча, декольте и эффектный разрез на юбке, демонстрирующий ноги. Также наряд украшали складки на талии и бедрах.
Однако все же главным акцентом в этом образе Ханны стала ее сумочка, ведь она была не от именитого бренда, а сделанная ее 9-летней дочерью.
Аксессуар был из обычного картона, раскрасила девочка его цветными красками и даже сделала что-то вроде застежки. Спереди на клатче была надпись Epic (эпический).
"Моя дочь хотела внести свой вклад, поэтому она сделала мне сумку", - говорится в издании People.
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