Это очень мило: Мерьем Узерли показала, как отпраздновала Рождество с детьми

Снимки звезды "Великолепного века" получились очень нежными.

Знаменитая турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с поклонниками в Instagram новыми теплыми семейными кадрами, на которых показала, как отпраздновала Рождество с семьей. Точнее говоря, этот светлый праздник она провела со своими двумя дочерьми - Ларой и Лили и судя по всему также со своим новым возлюбленным, имя которого от поклонников держит в тайне.

Мерьем Узерли / Instagram Мерьем Узерли

На фото Мерьем была запечатлена с Лили и Ларой, они были в одинаковых теплых свитерах с рисунком в виде эльфа Санта-Клауса. Мама и дочки позировали на фоне рождественской елки с ободками.

Дети Мерьем Узерли / Instagram Мерьем Узерли

Мерьем Узерли / Instagram Мерьем Узерли

Мерьем Узерли / Instagram Мерьем Узерли

Также она показала, как украсила елку и квартиру.

Мерьем Узерли / Instagram Мерьем Узерли

Мерьем Узерли / Instagram Мерьем Узерли

Напомним, что Узерли родила вторую дочь 8 января 2021 года, но имя ее отца пока не раскрывает, хотя один раз случайно засветила его на фото. Отцом ее старшей дочери Лары является турецкий бизнесмен Джан Атеш. Они были в отношениях в 2013 году и даже объявляли о помолвке, но в августе 2013 года расстались со скандалом. В конце августа Мерьем объявила, что находится на четвертом месяце беременности. 10 февраля 2014 года Мерьем родила Лару. С дочерью Атеш связь не поддерживает.

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