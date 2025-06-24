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- Шоу-бизнес
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Это очень мило: топ-модель Хайди Клум отметила дни рождения своих собак
Звезда поделилась серией забавных фото своих домашних любимцев.
Немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — вместе со своим мужем — музыкантом Томом Каулитцем — в сентябре 2023-го приобрели двух разнополых щенков породы немецкий короткошерстный пойнтер, которым дали имена Uschi и Jager. На днях собакам исполнилось два года. В своем Instagram Хайди показала, какой праздник для них устроила.
Собаки позировала в блестящих колпаках с помпонами и в косынках на шеях. У каждой был свой торт — с розовым и голубым декором.
А потом они радостно съели эти торты.
Хайди признается, что приобретение сразу двух щенков было идеальным решением для занятых хозяев, ведь, когда их нет дома, собаки играют друг с другом и им не скучно. Uschi и Jager сразу стали настоящими членами семьи — они даже спят в кровати с Хайди и Томом. А четверо детей модели помогают в уходе за питомцами, выгуливают их и занимаются их дрессировкой.
Клум рассказывала, что маленькие щенки стали настоящим испытанием: они бегали по всему дому, устраивали погром в ее гардеробе и справляли нужду прямо на коврах. Чтобы сохранить порядок, Хайди установила детские ворота по дому для ограничения зоны пребывания питомцев.
Ранее, напомним, эффектная Хайди Клум снялась для глянца. Она стала главной звездой летнего номера журнала L’Officiel Austria.