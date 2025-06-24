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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
245
Время на прочтение
2 мин

Это очень мило: топ-модель Хайди Клум отметила дни рождения своих собак

Звезда поделилась серией забавных фото своих домашних любимцев.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Хайди Клум

Хайди Клум / © Associated Press

Немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — вместе со своим мужем — музыкантом Томом Каулитцем — в сентябре 2023-го приобрели двух разнополых щенков породы немецкий короткошерстный пойнтер, которым дали имена Uschi и Jager. На днях собакам исполнилось два года. В своем Instagram Хайди показала, какой праздник для них устроила.

Собаки Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Собаки Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Собаки позировала в блестящих колпаках с помпонами и в косынках на шеях. У каждой был свой торт — с розовым и голубым декором.

Собаки Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Собаки Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

/ © Instagram Хайди Клум

© Instagram Хайди Клум

Собаки Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Собаки Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

А потом они радостно съели эти торты.

Собака Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Собака Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Хайди признается, что приобретение сразу двух щенков было идеальным решением для занятых хозяев, ведь, когда их нет дома, собаки играют друг с другом и им не скучно. Uschi и Jager сразу стали настоящими членами семьи — они даже спят в кровати с Хайди и Томом. А четверо детей модели помогают в уходе за питомцами, выгуливают их и занимаются их дрессировкой.

Собаки Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Собаки Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Клум рассказывала, что маленькие щенки стали настоящим испытанием: они бегали по всему дому, устраивали погром в ее гардеробе и справляли нужду прямо на коврах. Чтобы сохранить порядок, Хайди установила детские ворота по дому для ограничения зоны пребывания питомцев.

Ранее, напомним, эффектная Хайди Клум снялась для глянца. Она стала главной звездой летнего номера журнала L’Officiel Austria.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
245
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