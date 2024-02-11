Это очень необычно: номинантка на "Оскар" Лили Гладстоун на красной дорожке в топе сделанном из перьев

37-летняя актриса Лили Гладстоун, которая в этом году покорила сердца многих киноманов своей игрой в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", посетила 76-ю церемонию вручения премии Гильдии режиссеров Америки, которая прошла в отеле Беверли Хилтон.

Актриса появилась на красной дорожке в очень оригинальном наряде, поскольку сочетала черные брюки со стрелками с креативным топом-бюстье, который был полностью сделан из перьев. Топ имел несколько выступающих деталей, которые напоминали перья птицы, а также баску.

Дополнили образ актрисы черные туфли на оригинальном каблуке в виде бокала, серьги, гладкая прическа, а также макияж и французский маникюр.

Лили Гладстоун / Фото: Getty Images

В этом году Лили номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Для нее это первая в жизни номинация на эту награду. Также номинирована и сама картина на главную награду церемонии - "Лучший фильм". Само мероприятие состоится 10 марта, ведущим церемонии уже в четвертый раз станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел, а в номинации "Лучший документальный фильм" за победу поборется украинская документальная лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

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