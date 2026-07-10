Это очень романтично: Милли Бобби Браун появилась на публике в платье с рюшами

Милли Бобби Браун / © Getty Images

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Милли Бобби Браун попала в объектив папарацци в Нью-Йорке. Её заметили в лёгком шёлковом платье с цветочным принтом из шифона от Donde Esteban.

Розово-красные цветы и зеленая листва украшали ткань, а само платье имело нежные спущенные бретели и многоярусную юбку с каскадными рюшами. Она дополнила платье босоножками на танкетке и серьгами-каплями с белыми сапфирами от Mejuri.

Милли Бобби Браун / © Getty Images

Актриса уложила волосы в легкие романтичные волны, которые элегантно ниспадали на её плечи.

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Это платье актрисы напомнило образ другой звезды — актрисы Сары Джессики Паркер — розовое платье, которое она носила в одной из серий сериала «Секс в большом городе».

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