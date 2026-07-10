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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

Это очень романтично: Милли Бобби Браун появилась на публике в платье с рюшами

Актриса выглядела изысканно и нежно, а её образ был продуман до мелочей.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Милли Бобби Браун

Милли Бобби Браун / © Getty Images

Милли Бобби Браун попала в объектив папарацци в Нью-Йорке. Её заметили в лёгком шёлковом платье с цветочным принтом из шифона от Donde Esteban.

Розово-красные цветы и зеленая листва украшали ткань, а само платье имело нежные спущенные бретели и многоярусную юбку с каскадными рюшами. Она дополнила платье босоножками на танкетке и серьгами-каплями с белыми сапфирами от Mejuri.

Милли Бобби Браун / © Getty Images

Милли Бобби Браун / © Getty Images

Актриса уложила волосы в легкие романтичные волны, которые элегантно ниспадали на её плечи.

Это платье актрисы напомнило образ другой звезды — актрисы Сары Джессики Паркер — розовое платье, которое она носила в одной из серий сериала «Секс в большом городе».

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
24
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