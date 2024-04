Это очень символично: у Анджелины Джоли новое тату на руке - что оно означает

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за длительное время появилась на красной дорожке.

11 апреля звезда в компании своей дочери и сына посетила премьеру бродвейского мюзикла "Аутсайдеры" - спектакля-адаптации одноименного криминального драматического фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года, который то снял по роману писательницы Сьюзен Хинтон. В этом проекте актриса являлась продюсером.

Во время фотосессии Анджелина подняла руку, чтобы поправить волосы и продемонстрировала таким образом публике новую татуировку. Надпись была сделана относительно недавно, поскольку контуры были очень черными и четкими.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Красивыми прописными буквами на руке Джоли красовалась надпись на английском Stay Gold. Дословно это можно перевести как "Оставайся золотым", но на самом деле это идиома, которая означает - ты идеален такой, какой ты есть; не меняйся; оставайся собой.

Тату Анджелины Джоли / Фото: Associated Press

То, что артистка решила сделать именно такое тату очень символично, поскольку это крылатая фраза как раз из "Аутсайдеров" и является отсылкой к стихотворению американского поэта Роберта Фроста Nothing Gold Can Stay.

Nature’s first green is gold,

Her hardest hue to hold.

Her early leaf’s a flower;

But only so an hour.

Then leaf subsides to leaf.

So Eden sank to grief,

So dawn goes down to day.

Nothing gold can stay.

Сюжет книги (а затем фильма и театральной постановки) повествует о конкурирующих бандах состоящий из молодых парней. Один из героев - член банды, который читает стихи и особенно любит это стихотворение Фроста. За любовь к литературе его высмеивают другие члены банды - это не то, что должен делать крутой парень - но в конце один из друзей призывает его "оставаться золотым". Имеется в виду, что его способ ведения дел - чтение стихов и поиск смысла вне образа жизни жестоких банд - в конце концов, был лучшим выбором.

Он так говорит, поскольку строка в стихотворении Nothing gold can stay означает - всему хорошему должен прийти конец. Друг же говорит ему быть собой.

Также с надписью Stay Gold появилась на мероприятии и дочь Джоли Вивьен.

Анджелина Джоли и ее дочь / Фото: Associated Press

У 15-летней девочки на комбинезоне была нашивка с этой фразой.

Нашивка на комбинезоне дочери Анджелины Джоли / Фото: Associated Press

Но это не впервые, когда Джоли делает татуировку со смыслом, поскольку таковыми есть совершенно все ее тату на теле. Например на левой руке Джоли есть тату XIII V MCMXL, которое означает "13 мая 1940 года" - день, когда Уинстон Черчилль произнес свою первую речь "Кровь, пот и слезы", а также надпись - To the gallows-foot and after. Дословный перевод этой фразы: "До виселицы - и после". Фраза является цитатой из стихотворения Редьярда Киплинга "Тысячный человек" (The Thousandth Man).

