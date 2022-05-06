Это очень стильно: супермодель Белла Хадид вышла на прогулку в образе от украинского бренда

Это очень стильно: супермодель Белла Хадид вышла на прогулку в образе от украинского бренда

25-летняя американская супермодель Белла Хадид попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Белла наряду с другими мировыми знаменитостями решила поддержать украинских дизайнеров и появилась в центре "Большого яблока" в полностью черном луке, в котором сочетала интересный трикотажный кроп-топ с длинными рукавами, с широкими брюками из экокожи. Оба изделия были из новой коллекции украинского бренда Bevza, основанного дизайнером Светланой Бевзой.

Образ знаменитая модель дополнила черными туфлями с квадратным мысом, сумкой на цепочке и длинным колье от Chanel.

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