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Это очень стильно: супермодель Белла Хадид вышла на прогулку в образе от украинского бренда

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Это очень стильно: супермодель Белла Хадид вышла на прогулку в образе от украинского бренда

Белла Хадид / Getty Images

25-летняя американская супермодель Белла Хадид попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Белла наряду с другими мировыми знаменитостями решила поддержать украинских дизайнеров и появилась в центре "Большого яблока" в полностью черном луке, в котором сочетала интересный трикотажный кроп-топ с длинными рукавами, с широкими брюками из экокожи. Оба изделия были из новой коллекции украинского бренда Bevza, основанного дизайнером Светланой Бевзой.

Образ знаменитая модель дополнила черными туфлями с квадратным мысом, сумкой на цепочке и длинным колье от Chanel.

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