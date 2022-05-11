Это очень трогательно: группа из Исландии выразила свою поддержку Украине на "Евровидении"

Это очень трогательно: группа из Исландии выразила свою поддержку Украине на "Евровидении"

С начала полномасштабной войны поддержку нашей стране выразили артисты из многих стран, однако вчера, 10 мая, на главном музыкальном шоу Европы коллектив из Исландии сделал это очень трогательно.

10 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2022", участие в котором приняли представители 17 стран. Многие из участников поддерживали нашу страну, появившись на конкурсе с сине-желтым флагом, однако особо отличились представители Исландии - коллектив Systur.

По словам комментатора шоу Тимура Мирошниченко, в конце генеральной репетиции девушки крикнули со сцены Stand With Ukraine!, но в результате их попросили так больше не делать, поскольку зрители могли подумать, что артистки агитируют зрителей голосовать за Украину.

Поэтому свою поддержку коллектив решил показать другим образом - одна из участниц Systur наклеила на руку две полоски - синюю и желтую, которые символизировали флаг Украины.

Также в день выступления в прямом эфире группа опубликовала послание на своей странице в Instagram, запостив наш флаг, эмозди в виде рук, сложенных в сердечко, а также надпись "Это сердечко для тебя, Украина".

Поэтому, похоже, финал выступления, где девушки сложили руки в сердечко над головой, также был адресован нам. Это было очень трогательно.

Днем ранее одна из участниц коллектива Systur появилась на открытии "Евровидения" с флагом нашей страны.

Также они перепели уже легендарную "Стефанию" группы Kalush Orchestra и сказали: "Мы любим вас и мы не забыли".

К слову, группа Systur - это на самом деле семейное дело, поскольку все участницы коллектива родные сестры. Девушек зовут Сигридур, Элизабет и Элин Эйторсдоттир, свою творческую карьеру они начали в 2011 году в составе группы Sísý Ey, названую в честь их бабушки. Но музыка всегда была в их жизни, поскольку их родители известные музыканты: мать - певица Эллен Кристьансдоттир, а отец - композитор и клавишник Эйтор Гуннарссон из группы Mezzoforte. Помимо музыки Сигридур, Элизабет и Элин активисты за права трансгендеров, особенно в отношении трансгендерных детей, поэтому и на конкурсе неоднократно позировали с флагом трансгендеров.

В финале "Евровидения" девушки исполнили песню Með Hækkandi Sól ("С восходом солнца"), а на барабанах им играл родной брат Эйтор.

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