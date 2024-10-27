Это очень трогательно: Ярослава Магучих выбрала особое украшение для светского мероприятия

Это была совсем маленькая и практически незаметная деталь, которая напоминала ей о доме.

Украинская спортсменка - 23-летняя Ярослава Магучих - была признана лучшей легкоатлеткой года на церемонии Athlete of the Year Awards-2024 в Скопье.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Девушка появилась на этом мероприятии в гламурном платье изумрудного цвета, созданном украинским брендом КЕL.

Ярослава сияла как никогда, но несмотря на ее красивое платье, наибольшее внимание все же привлекла в этом образе маленькая и совсем незаметная деталь - цепочка с особой подвеской на ее шее, поскольку она была в виде слова Dnipro - ее родного города.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Напомним, что Ярослава также привлекла к себе внимание не только из-за спортивных достижений, а и потому что спала на Олимпиаде в Париже и регулярно делала патриотический макияж.

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