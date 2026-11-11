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"Это ошибка": семья супермодели Жизель Бундхен не одобряла ее брак с тренером по джиу-джитсу
Родственники предупреждали модель о возможных финансовых последствиях.
Близкие 46-летней бразильской супермодели Жизель Бундхен якобы с опасением отнеслись к ее решению выйти замуж за 39-летнего инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Они считали, что ей не стоит торопиться с официальным оформлением отношений, и даже пытались отговорить ее от свадьбы. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники из окружения модели.
По словам инсайдера, семья Жизель была обеспокоена значительной разницей в финансовом положении супругов. Близкие считали, что Валенте, состояние которого несопоставимо с многомиллионным состоянием модели, может получить определенные финансовые преимущества благодаря браку.
«Они думали, что это ошибка», — рассказал источник изданию. По его словам, родственники советовали Бундхен просто жить вместе с избранником, не вступая в официальный брак.
Особое беспокойство у окружения модели якобы вызывали условия брачного договора. Инсайдер утверждал, что в документе могут быть лазейки, которые в случае развода позволят Валенте претендовать на финансовую компенсацию. Впрочем, никаких подтверждений существования подобных условий публично не приводилось.
Как утверждает источник, на решение Жизель повлияли ее традиционные взгляды на семью, настойчивость Хоакима и появление у пары общего ребенка. Модель, судя по всему, была уверена в своем выборе и не прислушалась к опасениям родственников.
Напомним, Жизель Бундхен и Хоаким Валенте познакомились благодаря занятиям джиу-джитсу. Их отношения стали публичными после развода модели с Томом Брэди. В феврале 2025 года у пары родился сын, а позднее они официально поженились. Для Жизель этот брак стал вторым.