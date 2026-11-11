"Это ошибка": семья супермодели Жизель Бундхен не одобряла ее брак с тренером по джиу-джитсу

Жизель Бундхен и Хоаким Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

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Близкие 46-летней бразильской супермодели Жизель Бундхен якобы с опасением отнеслись к ее решению выйти замуж за 39-летнего инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Они считали, что ей не стоит торопиться с официальным оформлением отношений, и даже пытались отговорить ее от свадьбы. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники из окружения модели.

По словам инсайдера, семья Жизель была обеспокоена значительной разницей в финансовом положении супругов. Близкие считали, что Валенте, состояние которого несопоставимо с многомиллионным состоянием модели, может получить определенные финансовые преимущества благодаря браку.

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Жизель Бундхен и Хоаким Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

«Они думали, что это ошибка», — рассказал источник изданию. По его словам, родственники советовали Бундхен просто жить вместе с избранником, не вступая в официальный брак.

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Особое беспокойство у окружения модели якобы вызывали условия брачного договора. Инсайдер утверждал, что в документе могут быть лазейки, которые в случае развода позволят Валенте претендовать на финансовую компенсацию. Впрочем, никаких подтверждений существования подобных условий публично не приводилось.

Жизель Бундхен с младшим сыном / © Жизель Бундхен/Instagram

Как утверждает источник, на решение Жизель повлияли ее традиционные взгляды на семью, настойчивость Хоакима и появление у пары общего ребенка. Модель, судя по всему, была уверена в своем выборе и не прислушалась к опасениям родственников.

Напомним, Жизель Бундхен и Хоаким Валенте познакомились благодаря занятиям джиу-джитсу. Их отношения стали публичными после развода модели с Томом Брэди. В феврале 2025 года у пары родился сын, а позднее они официально поженились. Для Жизель этот брак стал вторым.

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