Это особенная дата для королевы Елизаветы II: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц озвучили день и подробности своей свадьбы

Это особенная дата для королевы Елизаветы II: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц озвучили день и подробности своей свадьбы

До долгожданной свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц осталось всего несколько дней.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц готовятся к своей свадьбе, которая должна состояться в следующую субботу, 9 апреля, выбор немного странный, ведь это годовщина со дня смерти мужа королевы Елизаветы II - принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Но, с другой стороны, это и особенная дата для королевской семьи, а семья Бекхэм, как известно, дружна с британской королевской семьей.

На выходных Бруклину пришлось подписать грандиозный добрачный договор, ведь состояние семьи его невесты Николы Пельтц, которое оценивается в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, в разы превышает состояние семейства Бекхэм в 38 миллионов фунтов стерлингов.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Associated Press

Предполагается, что пара свяжет себя узами брака в одном из пляжных домов семьи Пельтц – в поместье отца Нельсона в Палм-Бич, во Флориде, стоимостью 76 миллионов фунтов стерлингов. Невеста пойдет под венец в платье, созданном для нее Пьерпаоло Пиччоли из Valentino. Будет и второе свадебное платье, в которое переоденется Никола, возможно, как и планировалось ранее, его сшила мама жениха Виктория Бекхэм.

Среди гостей ожидается много звезд, в том числе коллеги мамы Бруклина – Виктории Бекхэм – по группе Spice Girl, актриса Ева Лонгория с семьей, а также, говорят, на свадьбу приглашены герцог и герцогиня Сассекские, модель Джиджи Хадид, актриса Николь Ричи, повар Гордон Рамзи. Певец и крестный отец Бруклина - Элтон Джон - торжество пропустит из-за гастролей. В роли церемониймейстера выступит отец Бруклина, Дэвид. Двое братьев жениха, Ромео и Круз, будут выступать в роли шаферов, а сестра Харпер, вероятно, будет исполнять роль девочки-цветочницы, пишет The Sun.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Instagram Николы Пельтц

За освещение события будет отвечать журнал Vogue, а в качестве фотографа приглашена Энни Лейбовиц. Делать фото и видео на свадьбе пары гостям будет запрещено, это делается для того, чтобы не было утечки снимков в соцсети.

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