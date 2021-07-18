Это откровенно: 63-летняя Шэрон Стоун пришла на вечеринку в платье с пикантным декольте

Это откровенно: 63-летняя Шэрон Стоун пришла на вечеринку в платье с пикантным декольте

Актриса прибыла в Канны в качестве приглашенной звезды.

Шэрон блистала вчера на закрытии 74-го Каннского кинофестиваля в роскошном белоснежном платье со шлейфом от Dolce & Gabbana. Иногда со звездами случаются конфузные истории даже на красной дорожке. Шерон, например, запуталась в длинном шлейфе своего наряда и чуть не упала.

Шэрон Стоун / Getty Images

Также не менее роскошно знаменитость выглядела на гала-концерте amfAR Cannes Gala 2021, где Шэрон сфотографировали в компании актера Орландо Блума. В этот вечер актриса блистала в черном платье с глубоким декольте и на тонких бретельках от Alberta Ferretti's Fall 2019.

Шэрон Стоун и Орландо Блум / Getty Images

Наряд, создан из слоев шелка, тюля и расшит камнями и пайетками черного цвета. Актриса выглядела в нем потрясающе, а от декольте Стоун невозможно оторвать взгляд. Свой образ звезда дополнила эффектными серьгами и золотыми украшениями на шее, сделала классическую укладку и вечерний макияж.

Шэрон Стоун / Getty Images

На этом же мероприятии Стоун продемонстрировала и другой образ. На вилле Eilenroc звезду сфотографировали в белой объемной рубашке от ливано-итальянского бренда Tony Ward.и прозрачной бирюзовой макси-юбке, расшитой камнями, в сочетании с красными кружевными туфлями на каблуках и роскошным колье с синими камнями на шее.

Шэрон Стоун / Getty Images

Шэрон Стоун / Getty Images

Также мы помним платье в лавандовых оттенках от бренда Dolce&Gabbana, в котором Шэрон также блистала в Каннах. И, конечно же, роскошный образ от Dolce&Gabbana в голубом платье, которое было расшито крупными цветами и с длинным шлейфом.

Шэрон Стоун / Associated Press

Шэрон Стоун / Associated Press

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