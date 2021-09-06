Это откровенно: бельгийская актриса сверкнула обнаженной грудью на дорожке в Венеции

Это откровенно: бельгийская актриса сверкнула обнаженной грудью на дорожке в Венеции

Иногда звезды надевают слишком откровенные наряды для того, чтобы привлечь внимание публики.

Бельгийская актриса Саломе Девальс вышла на дорожку в абсолютно прозрачном платье и выглядела абсолютно непринужденно, словно и не показала всем присутствующим свою практически обнаженную грудь с накладками на сосках. Девушка заметно выделялась в таком образе среди других актеров.

Саломе Девальс / Getty Images

Саломе представляла фильм "Утраченные иллюзии" по мотивам одноименного романа Оноре де Бальзака. А на дорожку вышла в оливковом платье с прозрачным верхом, который был расшит цветочными узорами и юбкой с бахромой.

Саломе Девальс / Getty Images

Из украшений девушка предпочла надеть серьги и кольцо с большим камнем на пальце, волосы собрала в низкий пучок и сделала макияж с акцентом на глаза.

Саломе Девальс / Getty Images

К слову, американская актриса Кейт Хадсон на премьеру фильма "Мона Лиза и кровавая луна" также пришла в прозрачном платье. Но ее наряд от Valentino все же был не столь откровенным.

Кейт Хадсон / Associated Press

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