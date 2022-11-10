Это откровенно: Дженнифер Энистон снялась в пикантном фотосете и впервые рассказала, почему не родила ребенка

Декабрьский номер глянца поклонников Дженнифер Энистон удивил и порадовал одновременно. В Instagram издания были опубликованы кадры с Дженнифер, которые попали на обложку и в фотосессию, а также коротко освещены некоторые темы, на которые актриса поговорила в новом интервью.

В частности, впервые откровенно заговорила на тему материнства.

"Все эти годы, годы и годы спекуляций… Это было действительно тяжело. Я пыталась забеременеть, проходила ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я бросала все на это. Я бы все отдала, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки". Сделай себе одолжение". Вы просто не думаете об этом. Итак, я здесь сегодня. Корабль уплыл", - сказала актриса.

Дженнифер также рассказала о том, что ее сердце, несмотря на два брака и развода (с Брэдом Питтом и Джастином Теру), все равно открыто для любви, романтики и отношений. А когда ее спросили, выйдет ли она когда-нибудь снова замуж, она ответила: "Никогда не говори никогда, но меня это не интересует. Я бы хотела отношений. Кто знает? Бывают моменты, когда мне хочется просто сжаться клубочком и сказать: "Мне нужна поддержка". Было бы чудесно вернуться домой, упасть в чьи-нибудь объятия и сказать: "Это был тяжелый день", - говорит Энистон.

Актриса десять лет снималась в популярном ситкоме "Друзья" - с 1994 по 2004 год, который сделал из нее звезду, и призналась, что была слишком сосредоточена на своей карьере, чтобы думать о том, что ее будущее "я" может однажды захотеть остепениться и завести детей.

"Я просто заботилась о своей карьере. И не дай Бог, чтобы женщина добилась успеха и не родила ребенка", — сказала она.

"И причина, по которой мой муж ушел от меня, почему мы расстались и разорвали наш брак, заключалась в том, что я не родила ему ребенка. Так говорили. Но это была абсолютная ложь. На данный момент мне нечего скрывать", - прокомментировала актриса разрыв со своим первым мужем Брэдом Питтом, пишет Daily Mail.

В откровенной беседе с Allure актриса уверила, что смирилась с тем, что у нее не будет детей, отметив, что на самом деле она чувствует некоторое "облегчение" от того, что эта тема ее больше не тяготит, как раньше. Действительно, с возрастом пришло вновь обретенное чувство уверенности в себе - и актриса сказала, что ее больше не волнует, что люди думают или говорят о ней, во многом благодаря борьбе, с которой она столкнулась в свои 30-40 лет.

"Я бы сказала, что в свои 30-40 лет я пережила действительно тяжелое время, и если бы не это, я бы никогда не стала той, кем должна была быть, — объяснила она. — Вот почему я так благодарна за все эти вещи, которые происходили со мной. В противном случае я бы застряла в роли этого человека, который был таким напуганным, таким нервным, таким неуверенным в том, кто он такой. А теперь мне все равно".

Дженнифер также намекнула, что однажды она может написать книгу о своей длительной борьбе с бесплодием — то, что она решила скрывать от мира в течение многих лет из-за необходимости "защитить" себя и свою историю.

"Однажды я собираюсь написать книгу. Я перестану говорить: "Я не умею писать", - отметила звезда.

Уверены, поклонники актрисы с огромным удовольствием прочитают ее историю. А пока предлагаем рассмотреть ее очень и очень откровенную фотосессию, в которой звезда предстала в пикантных образах и с наращенными длинными волосами. Непривычно видеть ее такой, правда?

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