Это откровенно: Меган Фокс в "голом" платье и с любимым блистала на красной дорожке

Меган Фокс и ее возлюбленный Колсон Бэйкер посетили церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Barclays Center в Нью-Йорке.
35-летняя актриса произвела фурор на красной дорожке, появившись на ней в абсолютно прозрачном платье от Mugler. Наряд был полностью усыпан стразами, на тонких бретельках и длины миди. Хотя какая разница, какой длины было платье, когда его практически не было.
Меган надела стринги и подобрала песочно-золотистые босоножки на высоких каблуках, сделала нюдовый макияж, маникюр такого же цвета и укладку с мокрым эффектом. Украшения актриса решила не надевать, ее образ и так был слишком откровенным и привлекательным.
Ее бойфренд Колсон был одет в красный блестящий костюм и лаковые черные туфли. На его пальцах был черно-белый маникюр, в ушах – серьги, а на лице были приклеены жемчужные камни. Музыкант пикантно обнимал свою девушку за талию, стоя позади нее, когда они вместе позировали на красной дорожке.
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