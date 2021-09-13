Это откровенно: Меган Фокс в "голом" платье и с любимым блистала на красной дорожке

Это откровенно: Меган Фокс в "голом" платье и с любимым блистала на красной дорожке

Меган Фокс и ее возлюбленный Колсон Бэйкер посетили церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Barclays Center в Нью-Йорке.

35-летняя актриса произвела фурор на красной дорожке, появившись на ней в абсолютно прозрачном платье от Mugler. Наряд был полностью усыпан стразами, на тонких бретельках и длины миди. Хотя какая разница, какой длины было платье, когда его практически не было.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Associated Press

Меган надела стринги и подобрала песочно-золотистые босоножки на высоких каблуках, сделала нюдовый макияж, маникюр такого же цвета и укладку с мокрым эффектом. Украшения актриса решила не надевать, ее образ и так был слишком откровенным и привлекательным.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Associated Press

Меган Фокс / Associated Press

Ее бойфренд Колсон был одет в красный блестящий костюм и лаковые черные туфли. На его пальцах был черно-белый маникюр, в ушах – серьги, а на лице были приклеены жемчужные камни. Музыкант пикантно обнимал свою девушку за талию, стоя позади нее, когда они вместе позировали на красной дорожке.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Associated Press

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