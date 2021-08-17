Это откровенно: сестра Кейт Мосс позировала топлес в ванной

Лотти Мосс не упускает возможность показать поклонникам свое обнаженное тело.

23-летняя сестра Кейт Мосс запостила в Instagram Stories очень пикантный снимок, на котором запечатлена топлес в ванной. В руке Лотти держит сигарету, ее волосы мокрые, а соски на груди прикрыты картинками в виде красных сердец.

На снимке появилось всплывающее окно с речевым эмодзи, на котором было написано "давайте поговорим", вероятно, Лотти имела в виду, что готова пообщаться с подписчиками.

Лотти Мосс / Instagram Лотти Мосс

Напомним, недавно Лотти Мосс рассекретила своего бойфренда. Девушка встречается с барабанщиком и вокалистом группы The Vamp – 26-летним Тристаном Эвансом. О романе пары стало известно недавно, когда совместные снимки Лотти и Тристана попали в прессу. Пара посетили вечеринку в клубе Isabel Mayfair после того, как поужинали в La Bodega Negra в лондонском Сохо.

Лотти Мосс и Тристан Эванс / Getty Images

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