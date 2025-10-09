Это печальная история: Виктория Бекхэм раскрыла секрет, почему никогда не улыбается на публике

Виктория Бекхэм / © Associated Press

Реклама

51-летня модельер рассказала об истинной причине, по которой она не демонстрирует свои белоснежные зубы на красной дорожке.

В интервью для своего одноименного документального сериала на Netflix она рассказала, что все свелось к тому, что Дэвид оказался на ее «хорошей стороне». В буквальном смысле, когда пара появляется вместе на дорожке, то Дэвид всегда стоит с левой стороны от Виктории, а с этого ракурса улыбка Викки выглядит не наилучшим образом, считает дизайнер.

Виктория и Дэвид Бекхэмы / © Getty Images

«Вот факт, все эти годы я выглядела несчастной, потому что, когда мы стояли на красной дорожке, этот парень всегда стоял слева. Я и не осознавала, что когда я улыбаюсь — а я улыбаюсь! — я улыбаюсь слева, потому что если я улыбаюсь справа, то выгляжу нездоровой. Поэтому я улыбаюсь внутри, но никто этого не видит — вот почему я выгляжу такой угрюмой», — прокомментировала Виктория, пишет Daily Mail.

Реклама

В этом же документальном фильме Виктория также призналась, что удар по ее уверенности в себе также вызвал у нее ощущение, что ей не хочется улыбаться. Объяснив, что сбилась с пути, когда в 2000 году группа Spice Girls распалась, и попыталась заняться сольной карьерой, но из этого не вышло ничего хорошего и поддержки публики Виктория, как сольная артистка не получила.

«Я бы солгала, если бы сказала, что я лучшая певица или танцовщица, но когда люди ведут себя подло, когда ты слышишь и видишь что-то плохое и постоянно чувствуешь, что ты недостаточно хороша, это действительно ранит. Я стала очень застенчивой», — говорит Виктория.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Дэвид также отметил перемену в поведении своей жены в то время, сказав, что, когда они встретились, Виктория была «улыбчивой, жизнерадостной и уверенной в себе», но постепенно это исчезло.

«Люди думали, что я жалкая корова, которая никогда не улыбается, и они правы!» — объяснила Виктория, показав, как постоянные публичные нападки давили на ее самооценку.

Реклама

В результате она начала напрягаться всякий раз, когда знала, что ее заметили.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

«Как только я вижу камеру, я меняюсь», — объяснила она. «Барьер поднимается, я надеваю броню, и вот тогда-то и появляется эта жалкая корова, которая не умеет улыбаться. Я это прекрасно осознаю, и мне это не нравится. Я бы предпочла не быть таким человеком. Мне бы хотелось иметь уверенность, чтобы выйти из ресторана с улыбкой, но я просто не могу этого сделать», — разоткровенничалась Виктория.

Напомним, в прошлом году Netflix снял фильм о Дэвиде Бекхэме, рассказав его историю становления, как футболиста.