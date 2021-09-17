Это пикантно: обнаженная Алессандра Амбросио позировала на пляже

Бразильская модель анонсировала выпуск книги с ее самыми пикантными фотографиями.

Алессандра Амбросио опубликовала несколько кадров в блоге, на обоих она позирует в абсолютно обнаженном виде лежа на песке. Грудь модель прикрывает рукой, а на втором снимке хорошо видны ее ягодицы.

"Просто взгляните на книгу Alessandra by Stweart Shining, которая выйдет этой осенью. 200 страниц фотографий, которые мы сняли вместе за последние 20 лет!" - написала 40-летняя Амбросио.

(листайте фото вправо)

Судя по первым снимкам, можно предположить, что фотографии будут самого разного характера. В том, что Алессандра умеет позировать перед камерой, нет никаких сомнений. Ведь даже на ее любительских снимках она выглядит богиней. С интересом ждем книгу, чтобы скорее увидеть эти кадры своими глазами.

Читайте также: В оливковом мини и нюдовых мюлях: Алессандра Амбросио в Нью-Йорке

Фигура Алессандры Амбросио "до" и "после" пластики (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку