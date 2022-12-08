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Это пикантно: Оливия Уайлд пришла на церемонию в полупрозрачном платье от Christian Dior

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1815
Время на прочтение
1 мин
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Это пикантно: Оливия Уайлд пришла на церемонию в полупрозрачном платье от Christian Dior

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Оливия Уайлд посетила на днях церемонию People's Choice Awards, которая прошла в Санта-Монике.

Актриса и режиссер стала лауреатом премии "Драма 2022 года" за ее второй режиссерский фильм "Не волнуйся, дорогая". В фильме сыграл ее экс-возлюбленный Гарри Стайлс и актриса Флоренс Пью.

38-летняя звезда блистала перед камерами фотографов в весьма откровенном черном полупрозрачном кружевном платье от Christian Dior. Наряд был с глубоким вырезом на декольте и на тонких бретельках, тонкую талию Оливии подчеркивал широкий пояс, а кружевная макси-юбка была с небольшим шлейфом.

Оливия сделала себе волнистую укладку и достаточно насыщенный макияж, а ее ногти были накрашены полупрозрачным лаком. Звезда позировала перед камерами с золотой статуэткой в руках.

Оливия Уайлд / © Getty Images
Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

В последнее время актриса все чаще выходит на красную дорожку в откровенных нарядах и постоянно сверкает своим декольте.

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Дата публикации
Просмотры
1815
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