"Это платье было идеальным": Джулианна Мур рассказала историю своего лавандового свадебного образа

Джулианна Мур несёт дочь на руках; на актрисе — её свадебное платье / © Getty Images

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Лауреат премии «Оскар» Джулианна Мур рассказала о своём особенном платье, в котором она вышла замуж. Это произошло в эпизоде Fashion Flashback для Harper’s BAZAAR.

Её наряд отличался тем, что не был традиционным, ведь Мур выбрала лавандовое платье. Свадьба актрисы с Бартом Фрейндлихом состоялась 23 августа 2003 года в Нью-Йорке в их доме на Вест-Сайде в Манхэттене. На свадебной церемонии присутствовали всего 36 гостей. Невеста была одета в платье Prada и туфли того же бренда, а в её ушах сияли длинные зелёные серьги Jar, которые она одолжила у своей подруги Эллен Баркин. Фрейндлих надел кремовый костюм с галстуком, подходящим по цвету к платью Джулианны.

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Джулианна Мур, Барт Фрейндлих и их сын / © Getty Images

«Это мое свадебное платье. Вся свадьба была выполнена в фиолетовой гамме. Госпожа Прада в свое время сшила для меня несколько платьев для одного из мероприятий, кажется, для церемонии „Оскар“. Были и платья, которые я так и не надела, и она сказала: „Можешь просто оставить их себе“. Так они у меня и остались. А когда мы решили пожениться — это произошло практически в последнюю минуту, ведь у нас уже было несколько детей, и мы просто пытались понять, когда же наконец устроить свадьбу, — я пересмотрела свои платья и подумала: „Это лавандовое платье Prada просто идеально“, — рассказала звезда в интервью.

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Джулианна Мур несёт дочь на руках; на актрисе — её свадебное платье / © Getty Images

«Так и получилось. Она фактически определила всю свадебную тематику: мой муж надел лавандовый галстук, а у дочери в волосах был маленький лавандовый бантик. Я обожаю это платье. Оно такое красивое», — добавила она.

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