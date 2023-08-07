"Это полтора часа веселья": звезды сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов и Тарас Цымбалюк озвучили собак во взрывной комедии

Киностудия Universal Pictures представляет комедию о собаках-дружбанах "Лохматые перцы". Это история о собаке Реджи, которую хозяин выгоняет из дома. Поэтому собака решает объединиться с другими собаками, чтобы отомстить хозяину.

Сценарист Дэн Перро уже давно наслаждается подрывными нарративами и разрушает зрительские ожидания. Будучи фанатом пародий и комедии, он рос как успешный рассказчик и решался пересекать границу дозволенного, что помогло ему создать острые комедийные истории в фильмах "Американский вандал" и "Игроки". Перро – собачник и поклонник классического кино о собаках, в частности "Путь домой" и "101 Далматинец". Сценарист впоследствии увидел возможность исследовать более специфическую сторону фильмов о лучшем друге человека.

"Я обожаю собак, и я большой поклонник фильмов о собаках. Однако я, как правило, пишу комедии с черным юмором, поэтому всегда ищу, что можно перекрутить на свой манер", – сказал Перро.

С недавним возрождением серьезных "фильмов о собаках" – таких как "Жизнь и цель собаки", "Путешествие хорошего пса" и "Путь домой" – и полнометражных ремейков "Леди и бродяги" и "Круэллы", это был идеальный момент для подрыва этого жанра. Рассматривая режиссеров, которые могли бы стать идеальными партнерами для реализации идеи, Перро сразу подумал об Эрике Фейге, с которым Перро познакомился после успеха фильма "Американский вандал".

"Мне понравилось настроение Эрика и характер его работы. Однажды он спросил меня: "Что у тебя за идея?" Я ответил: "У меня есть идея для фильма о собаках с рейтингом R". Уже через две минуты он был в деле", – добавил Перро.

Фейг хорошо помнит эту встречу: "Ден предложил снять фильм о говорящей собаке с рейтингом "R", где милая собачка, которую покинул владелец, объединяется с тремя другими собаками, чтобы выследить хозяина и откусить ему интимное место. Сначала я думал, что это будет похоже на "Теда" или "Полный расколбас", но у Дэна была целая история наготове. Я рассмеялся и мой подслушавший разговор ассистент тоже начал смеяться. Я знал, что мы должны снять этот фильм. Мы поручили Дэну написать оригинальный сценарий и развили его вместе.

К дубляжу этой комедийной и совершенно отрывной истории присоединились украинские актеры – Григорий Бакланов и Тарас Цымбалюк, известные по ролям Лаврина и Карпа Кайдаша в популярном телесериале "Поймать Кайдаша".

Григорий Бакланов

Тарас Цымбалюк

"Нам актерам всегда говорили, что невозможно переиграть детей и собак, а в этой истории мне как раз таки пришлось играть собаку и еще найти меткий голос, характер, тембр и интонации для моего героя. Ведь каждое движение изображенного пса — это уже определенная подача. Однако я невероятно кайфонул за эти дни работы над ролью: "Лохматые перцы" — яркий, драйвовый фильм. Тем более сейчас, когда мы ищем дополнительного питания чтобы держаться на плаву и двигаться дальше. Поэтому я скажу, что эти полтора часа – это полтора часа веселья без всякой печали, а еще это кино о наших самых добрых друзьях – всегда добрых, милых, забавных собаках", – поделился впечатлениями Григорий Бакланов, который продюблировал главного героя пса по имени Реджи.

Григорий Бакланов

Григорий Бакланов

"Я и раньше дублировал немало разных фильмов, однако "Лохматые перцы" – нетривиальная и полная оригинальных шуток и поворотов сюжета история. В целом процесс дублирования этой истории показался чрезвычайно смешным и веселым, поскольку в основе истории много комедии и черного юмора, а я это обожаю. А главные герои собаки — еще одна оригинальная перчинка этого фильма, поэтому я уже жду премьеры, но напоминаю, что кино только для взрослых", — прокомментировал Тарас Цымбалюк, подаривший свой голос собаке по имени Лютый.

Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк

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