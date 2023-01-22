Это потрясающе: Бейонсе выступила в Дубае в платье от украинского бренда Frolov

По слухам, за это выступление певица получила 24 миллиона долларов.

После перерыва в концертной деятельности 41-летняя Бейонсе отыграла грандиозный 70-минутный мини-концерт в Дубае на открытии Atlantis The Royal - одного из самых дорогих и роскошных новых заведений.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Во время своего выступления она исполнила главные хиты карьеры и продемонстрировала три роскошных образа, одним из которых было мини-платье от украинского бренда Frolov.

Наряд был выполнен в ярко-розовом цвете, был притален и хорошо подчеркивал фигуру Бейонсе. По всей длине вертикально платье украшено золотыми и серебристыми стразами, а декольте выполнено в форме сердца, тоже со страз.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Дополняли образ певицы колготки со стразами и имитацией чулок, которые она надела под полупрозрачный лук, а также высокие розовые перчатки со стразами, которые имитировали бриллиантовые браслеты.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Завершением лука для выступления стали серьги, объемная прическа с легкими волнами и макияж со сверкающими блестками на глазах.

Бейонсе / Фото: Getty Images

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