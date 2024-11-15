Это произошло: с кем из участниц шоу "Холостяк-13" Александр "Терен" впервые поцеловался

В третьем выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк-13" главный герой Александр Будько "Терен" имел индивидуальное свидание с мастером по татуировке Викторией.

Сначала Александр учил Вику ездить на мотоцикле. Во время этого девушка упала и очень переживала из-за этой ситуации. Холостяк успокоил Викторию и поддержал ее.

Затем они сели пообщаться и Терен взял с собой образцы временных татуировок, которые ему Вика подарила в первом выпуске во время знакомства. Александр выбрал понравившиеся тату, и Виктория помогла перевести их ему на руку.

Во время свидания Александр и Виктория поняли, что им очень приятно друг с другом. Холостяк спросил девушку, что она хотела бы сейчас сделать, на что Вика ответила: обнять его и поцеловать. После этого они поцеловались. Это был первый поцелуй на проекте.

И этот выпуск не ограничился одним поцелуем. Во время общения Александра тет-а-тет с волонтером Инной между ними появилась искра, и они поцеловались. Это было их второе общение.

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