Это произошло: с кем из участниц шоу "Холостяк-13" Александр "Терен" впервые поцеловался

На проекте произошел первый поцелуй.
В третьем выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк-13" главный герой Александр Будько "Терен" имел индивидуальное свидание с мастером по татуировке Викторией.
Сначала Александр учил Вику ездить на мотоцикле. Во время этого девушка упала и очень переживала из-за этой ситуации. Холостяк успокоил Викторию и поддержал ее.
Затем они сели пообщаться и Терен взял с собой образцы временных татуировок, которые ему Вика подарила в первом выпуске во время знакомства. Александр выбрал понравившиеся тату, и Виктория помогла перевести их ему на руку.
Во время свидания Александр и Виктория поняли, что им очень приятно друг с другом. Холостяк спросил девушку, что она хотела бы сейчас сделать, на что Вика ответила: обнять его и поцеловать. После этого они поцеловались. Это был первый поцелуй на проекте.
И этот выпуск не ограничился одним поцелуем. Во время общения Александра тет-а-тет с волонтером Инной между ними появилась искра, и они поцеловались. Это было их второе общение.
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