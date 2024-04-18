Это произведение искусства: звезда "Бриджертонов" Никола Кохлан надела золотой корсет с сердцем

37-летняя актриса Никола Кохлан станет звездой третьего сезона популярного сериала стримингового сервиса Netflix "Бриджертоны". Во время мероприятия посвященного сериалу она вышла к фотографам в эффектном и действительно оригинальном скульптурном корсете - вещи, которая является самым горячим модным трендом.

Наряд Николы был от бренда MISHO и являл собой черное платье-футляр, поверх которого одевался золотой аксессуар, состоящий из двух частей - корсета и баски.

Дополнила она свой наряд золотым украшением на шее, а также туфлями на высоких платформах.

Золотой корсет с баской является единственным в своем роде, и спереди на его груди выбито большое анатомическое сердце. Такой элемент декора выбран не случайно, поскольку является данью уважения к истории любви Пенелопы, героини Николы, и ее путешествию, полному любви и горя, в предстоящем третьем сезоне сериала "Бриджертоны".

Также по заявлению бренда золотой корсет покрыт 24-каратным золотом.

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