Это провал: актриса Лили Джеймс надела неудачный наряд на престижное мероприятие

Обычно образы актрисы Лили Джеймс захватывают дух, ведь они сексуальны, романтичны и идеально сидят на ее красивой фигуре, но вот во время ее последнего появления на церемонии "Золотой глобус", которая прошла в Лос-Анджелесе, что-то с выбранным ею нарядом пошло не так.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Надела на церемонию Лили красный наряд от Versace. Верх платья был выполнен в виде топа без бретелек, соединенный с юбкой-дудочкой, которую на бедрах украшала драпировка, переходящая в шлейф.

Однако в области талии наряд сидел на Лили не очень хорошо, ведь врезался в кожу, создавая складки. Почему так получилось, непонятно, возможно, во время заказа платья девушка была значительно худее.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Но все же хочется отметить красивый макияж, новую прическу и цвет волос звезды. Она решила отказаться от образа знойной блондинки и покрасилась в шоколадный оттенок. Шею и уши актрисы украшали бриллиантовые изделия.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

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