Это провал: Кайли Дженнер появилась на публике в залапанном латексном платье

Американская телезвезда и основательница косметической империи - 26-летняя Кайли Дженнер - попала под прицел папарацци, когда выходила со своего внедорожника. Девушка направлялась на вечеринку по случаю запуска своего нового бренда напитков в Лос-Анджелесе.

Кайли было не узнать - она выглядела роскошно и очень стройной. Девушка надела черное платье с глубоким декольте и широкими бретельками. Оно было до колен, плотно обтягивало фигуру, а сочетала она его с прозрачной обувью на каблуках, объемной прической, лаконичным макияжем и нежным браслетом-цепочкой на запястье.

Но был в этом образе один неприятный нюанс - следы пальцев на платье. Подобное часто случается с глянцевыми нарядами из-за чего образ сразу выглядит неопрятно.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Как избежать подобного как-то показала британская ведущая Аманда Холден. Она надела на работу красное латексное платье от William Wilde, а чтобы на нем не было отпечатков пальцев, попросила помощницу протереть его тряпкой. Процес она показала в Instagram.

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