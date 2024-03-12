Это провал: Пэрис Хилтон полностью сплагиатила образ Кендалл Дженнер от Givenchy

Платья отличались только узором вышивки и наличием эполетов на плечах.

Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку вечеринки Vanity Fair, которая прошла в Лос-Анджелесе после церемонии "Оскар". Однако внимание голливудская блондинка привлекла в первую очередь тем, что ее платье являлась плагиатом.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Хилтон надела на церемонию прозрачное нежно-бежевое платье от британского бренда Sabina Bilenko, который был основан уроженками Казахстана сестрами-близняшками Сабиной и Дианой Биленко.

У наряда была полностью прозрачная юбка, широкие бретели, декольте декор серебристыми стразами, кристаллами и пайетками. Также у платья имелся шлейф, перчатки, тоже усыпанные стразами и чокер с вышивкой.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Образ Хилтон дополнила высокой прической, гламурными туфлями на каблуках и макияжем.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Однако платье является практически полной копией наряда подруги Пэрис - известной модели Кендалл Дженнер. В таком же "голом" наряде девушка в 2021 году посетила Met Gala.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Платье Кендалл создал по индивидуальному заказу Модный дом Givenchy, вдохновившись, вероятно, платьем актрисы Одри Хепберн в фильме "Моя прекрасная леди".

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

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