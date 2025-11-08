София Ткачук

Недавно мы сообщали о скандале, произошедшем на конкурсе "Мисс Вселенная 2025".

Во время одного из мероприятий, президент организации Miss Grand International и вице-президент организации "Мисс Вселенная" - Нават Итсарагрисил публично унизил представительницу Мексики Фатиму Бош.

После инцидента и огласки, ведь событие транслировалось в прямом эфире в Facebook, Нават извинился за свое поведение в отношении Фатимы. Мы попросили нашу конкурсантку - "Мисс Вселенная Украина"-2025 Софию Ткачук прокомментировать инцидент. Вот что рассказала София:

"В этом году чувствуется очень высокий уровень и прекрасная организация подготовки к финалу "Мисс Вселенная". У нас роскошные отели, комфортные условия - большая благодарность Таиланду за это. Для участниц важно иметь комфортные условия для работы, и в этом году все действительно на самом высоком уровне.

Во время одного из собраний Нават Итсарагрисил - вице-президент организации "Мисс Вселенная" (организатор со стороны Таиланда) напомнил, что мы обязаны делать отметки и интеграции спонсоров - это одно из ключевых условий конкурса. Он был расстроен тем, что некоторые участницы не выполняют договоренностей. Его тон был строгим - неприятно, но по сути. После этого он обратился к Мисс Мексика Фатиме Бош и начал лично спрашивать, почему она не выполнила свою часть работы. Фатима извинилась и объяснила, что у нее не получилось. Он ответил, что если она не выполняет условий, то может

Я проанализировала этот конфликт и могу сказать, что организатор был неправ - так общаться нельзя. Фатима, наоборот, проявила характер и достоинство. В то же время я вижу, что одной из причин мог стать языковой барьер: Азия, Мексика - у всех английский не родной, и поэтому реакция с обеих сторон получилась слишком эмоциональной. Лично я уважаю поступок Фатимы, но также понимаю организаторов и их требовательность. Однако мужчина не имеет права вести себя агрессивно по отношению к женщине - это уже переход красных линий. Для меня агрессивность и чрезмерная эмоциональность всегда показывают человека