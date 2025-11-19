«Это работает лучше кремов»: Хайди Клум раскрыла секрет своей сияющей кожи

Хайди Клум / © Getty Images

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — поделилась в своем Instagram секретным «зельем», с которого она начинает свое утро. Она варит костный бульон с добавлением корня сельдерея, лука и моркови. И каждый свой день начинает с этого блюда.

Костный бульон / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум с костным бульоном в кружке / © Instagram Хайди Клум

Как известно, костный бульон богат аминокислотами, коллагеном и минералами, которые поддерживают здоровье суставов, кишечника, кожи и иммунной системы. Коллаген помогает поддерживать эластичность и тонус кожи, а аминокислоты в составе бульона улучшают здоровье волос и ногтей. Клум утверждает, что такой бульон работает лучше любых кремов.

Хайди Клум / © Associated Press

Выглядит Хайди просто потрясающе. Напомним, она — многодетная мама и воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. С нынешним мужем-музыкантом модель в браке уже 6 лет, общих детей у них нет.

Ранее Хайди Клум в платье с большими розовыми цветами получила награду в родной стране.