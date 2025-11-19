- Дата публикации
«Это работает лучше кремов»: Хайди Клум раскрыла секрет своей сияющей кожи
Известная модель рассказала о любви к простому, но полезному блюду.
52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — поделилась в своем Instagram секретным «зельем», с которого она начинает свое утро. Она варит костный бульон с добавлением корня сельдерея, лука и моркови. И каждый свой день начинает с этого блюда.
Как известно, костный бульон богат аминокислотами, коллагеном и минералами, которые поддерживают здоровье суставов, кишечника, кожи и иммунной системы. Коллаген помогает поддерживать эластичность и тонус кожи, а аминокислоты в составе бульона улучшают здоровье волос и ногтей. Клум утверждает, что такой бульон работает лучше любых кремов.
Выглядит Хайди просто потрясающе. Напомним, она — многодетная мама и воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. С нынешним мужем-музыкантом модель в браке уже 6 лет, общих детей у них нет.
