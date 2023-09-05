Это редкость: скандальный Вуди Аллен вышел на красную дорожку в Венеции с женой и приемными дочерьми

Последние несколько лет режиссер и актер Вуди Аллен переживает не лучшие времена, и увидеть его где-то можно крайне редко. Связана его затворническая жизнь в первую очередь с секс-скандалами и сложной семейной историей. Дело в том, что его приемная - дочь Дилан Фэрроу - в конце 2017-го опубликовала открытое письмо в The Los Angeles Times, где напомнила, что еще в 1992 году обвинила Аллена в сексуальном насилии. Ее Аллен удочерил в браке с Мией Фэрроу.

Но также среди удочеренных детей Мии Фэрроу была девушка по имени Сун-И Превин, которую та взяла в свою семью с Андре Превином, с которым была тогда в отношениях - еще до Аллена. Сейчас Вуди женат на Сун-И Превин - их отношения начались, когда мужчина был женат на ее приемной матери.

Вуди женился на Сун-И в 1997 году, когда ушел от Мии. После свадьбы они удочерили двух девочек, назвав их Беше и Мэнзи в честь джазовых музыкантов Сиднея Беше и Мэнзи Джонсон.

Вуди Аллен / Фото: Associated Press

4 сентября режиссер решил впервые за долгое время выйти в свет и взял с собой группу поддержки - жену и дочерей. Они все были в платьях на тонких бретельках, а сам Ауди в костюме с галстуком бабочкой.

Вуди Аллен с женой и двумя дочерьми / Фото: Associated Press

В Венеции режиссер презентовал фильм "Счастливый случай" - трагикомедийный триллер, который стал 50-й по счету его картиной. Вероятно, этот фильм станет последним в карьере 87-летнего режиссера.

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