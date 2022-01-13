"Это самая романтичная история": ювелир Стивен Уэбстер рассказал о помолвочном кольце Меган Фокс

Сегодня мы узнали, что Меган Фокс снова собралась замуж. Искренне удивились, поскольку, наверное, многим казалось, что ее роман с музыкантом Колсоном Бэйкером не подразумевал такого финала, как свадьба. Но 31-летний парень решил, что хочет жениться на Фокс.

Стоит отдать должное Колсону - он сделал предложение в романтической обстановке, пригласил возлюбленную в особенное для них место и преподнес кольцо со смыслом. О нем и поговорим.

Бейкер разработал кольцо вместе с известным британским ювелиром Стивен Уэбстер. Колсон придумал, что кольцо должно состоять из двух камней: камень рождения Меган – изумруд, и камень рождения Колсона – бриллиант. Оба эти камня переплетаются вместе двойными извилистыми полосами, которые "сближаются, как две половинки одной души", так описал свой выбор Колсон в публикации в Instagram.

Журнал Vogue спросил у ювелирного дизайнера об украшении подробнее. И вот, что он сказал:

"Колсон хотел что-то совершенно оригинальное и значимое как для Меган, так и для него самого. Он дал мне много материала в почти лирической форме. Я использовал это, чтобы создать два кольца, которые стали одним. Я использовал магниты, встроенные в золото, чтобы притягивать два кольца вместе. Возможно, это самая романтичная история, с которой мне приходилось работать", - пишет Vogue.

В Instagram уже опубликовали фотографию украшения крупным планом так, чтобы его можно было хорошо рассмотреть. Этот шедевр из бриллианта и изумруда огранки "груша", по мнению экспертов, оценивается в 2-2,5 каратов каждый и стоят примерно от 50 до 75 тысяч долларов.

Для Меган Фокс это уже второе предложение руки и сердца. Напомним, ее первая помолвка состоялась 1 июня 2010 года с актером Брайаном Остином Грином на Гавайях. Перстень был с роскошным бриллиантом в два карата, его парочка заранее выбрала в одном из известных ювелирных магазинов на Беверли-Хиллз. Но в этот же день Меган потеряла его на пляже. Найти кольцо так и не удалось. Меган и Брайан развелись в 2020 году и воспитывают троих сыновей. Надеемся, с кольцом Колсона такого конфуза не случится.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Getty Images

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