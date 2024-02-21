"Это самый счастливый день в моей жизни": Павел Зибров поздравил дочь с днем рождения и показал ее детские фото

Народный артист Украины опубликовал в соцсети милые фотографии со своей дочерью Дианой.
Сегодня, 21 февраля, дочери Павла Зиброва – Диане – исполнилось 27 лет. Звездный отец поздравил ее в Instagram, опубликовав серию красивых снимков, среди которых были и архивные, где Диана изображена еще совсем маленькой.
Народный артист признался, что это его самый счастливый день в жизни.
"...Ах, доня-моя пісня,
Яка завжди нова.
Татова в ній музика,
Мамині слова.
Ах, доня - моя пісня,
Що в серці не згаса.
Татова в ній усмішка,
Мамина краса....."
Моя милая Дианочка, я поздравляю тебя с Днем Рождения! Это самый счастливый день в моей жизни! Как быстро пролетели годы. Сегодня тебе 27.
Ты стала моим лучшим помощником в творчестве, настоящим профессионалом своего дела! Я горжусь тобой и радуюсь твоим успехам.
Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, уверенности в своих силах, взаимной любви и светлых радостных дней в мирной Украине!
Безгранично любим тебя с мамой", – написал Зибров в посте.
Напомним, Павел Зибров в День святого Валентина представил свою версию звучания легендарной композиции "Кохання".
Читайте также: