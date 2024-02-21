"Это самый счастливый день в моей жизни": Павел Зибров поздравил дочь с днем рождения и показал ее детские фото

Народный артист Украины опубликовал в соцсети милые фотографии со своей дочерью Дианой.

Сегодня, 21 февраля, дочери Павла Зиброва – Диане – исполнилось 27 лет. Звездный отец поздравил ее в Instagram, опубликовав серию красивых снимков, среди которых были и архивные, где Диана изображена еще совсем маленькой.

Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото: Instagram Павла Зиброва

Народный артист признался, что это его самый счастливый день в жизни.

Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой / Фото: Instagram Павла Зиброва

"...Ах, доня-моя пісня,

Яка завжди нова.

Татова в ній музика,

Мамині слова.

Ах, доня - моя пісня,

Що в серці не згаса.

Татова в ній усмішка,

Мамина краса....."

Диана Зиброва / Фото: Instagram Павла Зиброва

Моя милая Дианочка, я поздравляю тебя с Днем Рождения! Это самый счастливый день в моей жизни! Как быстро пролетели годы. Сегодня тебе 27.

Ты стала моим лучшим помощником в творчестве, настоящим профессионалом своего дела! Я горжусь тобой и радуюсь твоим успехам.

Диана Зиброва / Фото: Instagram Павла Зиброва

Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, уверенности в своих силах, взаимной любви и светлых радостных дней в мирной Украине!

Безгранично любим тебя с мамой", – написал Зибров в посте.

Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото: Instagram Павла Зиброва

Напомним, Павел Зибров в День святого Валентина представил свою версию звучания легендарной композиции "Кохання".

Читайте также: