Это слишком красиво: Ким Кардашьян посетила Met Gala в серебряном платье-кольчуге и кардигане

В этом наряде теледива выглядела очень сексуально, и он идеально вписывался в дресс-код вечера, который был посвящен рассказу Дж. Г. Балларда "Сад времени".

После того как Анна Винтур впервые пригласила Ким Кардашьян на Met Gala, она стала одним из самых обсуждаемых гостей этого мероприятия, поскольку ее наряды всегда удивляют или вызывают скандал.

В этом году на благотворительный Бал Института костюма Ким решила надеть роскошный наряд от Maison Margiela, который для нее создал легендарный и неповторимый Джон Гальяно.

К созданию наряда для Ким модельер подошел ответственно и серьезно, поскольку сочетал очень много деталей, которые на первый взгляд незаметны для зрителя. Образ включал бледно-серый кардиган из вареного кашемира, выстиранный чертополохом, с начесом, создающим текстуру лебяжьего пуха, надетый так, чтобы обнажились плечи.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Кардиган, драпированный поверх корсета, из старинной парчовой ткани 18 века, переплетенной серебряными жаккардовыми нитями.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Также на Ким была длинная юбка со шлейфом и дырками. Она сделанная вручную из серебряных металлических кружевных цветов, листьев и веточек, скрепленных между собой серебряной цепочкой и цветочными элементами вырезанными из фрагментов зеркала. В некоторых местах юбку также украшали хрустальные подвески, жемчуг и кристаллы.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

В беседе с Vogue Кардашьян рассказала, что этот наряд должен был символизировать "самую дикую ночь в моей жизни в саду", где она просто выбежала, схватила свитер своего парня, надела его, и ей пришлось ехать на работу с распатланными волосами.

Создавая наряд для Ким Кардашьян, Джон Гальяно выбрал этот силуэт, поскольку он был вдохновлен симбиотической любовью между Элизабет Тейлор и ее украшениями. Также его вдохновляли Вандомская площадь в Париже и Золотой век высокой моды. На создание вышитых вручную элементов ушло более тысячи часов.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Специально для Met Gala Ким вновь покрасила волосы в белый цвет. Сзади они были у нее заплетены в легкую косу.

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