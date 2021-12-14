Это слишком мило: Илон Маск взял сына на интервью

Малышу всего год, а он уже любимец публики и часто появляется с отцом в кадре.
Знаменитый бизнесмен и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск появился 13 декабря на сцене, поскольку стал по версии журнала TIME "Человеком года". Главный редактор издании Эдвард Фельсенталь пригласил Маска на интервью, где они обсуждали SpaceX, его цели и риски.
Но многих во время этого интервью привлекли не ответы на вопросы журналиста, а сын X Æ A-12, которого он взял на это мероприятие. Малыш смирно сидел на руках у отца, пока той вел беседу.
В последнее время X Æ A-12 часто появляется в кадре. Например, не так давно малыш поучаствовал в рабочем совещании с экспертами Национальной академии наук, инженерии и медицины вместе с отцом. Мальчику очень понравилось работать и папой, и он несколько раз поздоровался с участниками видео-звонка.
Напомним также, что это шестой ребенок Илона Маска, его родила певица Граймс 4 мая 2020 года, с которой бизнесмен тогда был в отношениях. Имя ребенка X Æ A-XII произносится как "Экс Эш Эй Твелв".
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