Это слишком странно: Джулия Фокс вышла на улицу в сапогах и джинсовых трусах

Комплексов у этой девушки точно нет, и она смело показывает тело без капли фотошопа.
Модель и актриса одной роли Джулия Фокс перебралась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и вышла эпатировать на улицы. Вчера в городе было около 20 градусов, поэтому наслаждаясь последним теплом знаменитость решила надеть уж очень открытый образ.
На Фокс была укороченная джинсовая рубашка на завязках и с длинными рукавами, которую она сочетала с довольно странным низом - чем-то вроде юбки-трусов. Автором этого лука из денима является бренд MARRKNULL, он впервые был представлен в коллекции вена-лето 2023.
Задняя часть низа образа была закрытой и больше напоминала юбку на завязках. Дополнили экстравагантный лук белые сапоги, небольшая сумка и "мокрая" укладка волос. Также Джулия следуя новому тренду осветляет брови и делает максимально нейтральный макияж.
Как вам такой образ? Оставьте свою реакцию ниже.
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