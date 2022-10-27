Это слишком странно: Джулия Фокс вышла на улицу в сапогах и джинсовых трусах

Комплексов у этой девушки точно нет, и она смело показывает тело без капли фотошопа.

Модель и актриса одной роли Джулия Фокс перебралась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и вышла эпатировать на улицы. Вчера в городе было около 20 градусов, поэтому наслаждаясь последним теплом знаменитость решила надеть уж очень открытый образ.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

На Фокс была укороченная джинсовая рубашка на завязках и с длинными рукавами, которую она сочетала с довольно странным низом - чем-то вроде юбки-трусов. Автором этого лука из денима является бренд MARRKNULL, он впервые был представлен в коллекции вена-лето 2023.

Задняя часть низа образа была закрытой и больше напоминала юбку на завязках. Дополнили экстравагантный лук белые сапоги, небольшая сумка и "мокрая" укладка волос. Также Джулия следуя новому тренду осветляет брови и делает максимально нейтральный макияж.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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