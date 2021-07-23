Это смело: 40-летняя Адриана Лима полностью обнажилась и опубликовала фото

Это смело: 40-летняя Адриана Лима полностью обнажилась и опубликовала фото

40-летняя бразильская модель поделилась с подписчиками очень пикантным снимком.

Адриана Лима опубликовала в своем Instagram фото, на котором запечатлена полностью в обнаженном виде. Звезда позирует, стоя возле воды спиной к камере, ее длинные волосы распущены, а руками она закрывает свет луны.

"Когда встречаются две Луны!" - гласит подпись под кадром.

Экс-"ангел" Victoria’s Secret давно не делилась с подписчиками подобными фотографиями в Сети. Стоит ли говорить, что фолловеры остались в полном восторге от таких кадров звездной модели.

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