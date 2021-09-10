Это смело: беременная Кайли Дженнер появилась на публике в абсолютно прозрачном комбинезоне

Это смело: беременная Кайли Дженнер появилась на публике в абсолютно прозрачном комбинезоне

24-летняя бизнесвумен недавно объявила о второй беременности.

Вчера Кайли Дженнер дважды запечатлели папарацци в Нью-Йорке и девушка выбрала два весьма пикантных образа для своих светских выходов.

В Мидтауне звезда прошлась перед камерами одетая в прозрачном черном комбинезоне поверх которого был мятый черный плащ. В руке Кайли держала маленькую черную сумку, а обута была в кожаные туфли на каблуках. Живот в этом наряде была практически не заметен, чего не скажешь про другой выход Дженнер.

Кайли Дженнер / Getty Images

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Второй образ Кайли отличался яркостью. На ней была бело-синяя футболка с завязками, которые были завязаны на талии и таким образом модель продемонстрировала действительно подросший живот. Также Кайли надела черные приспущенные широкие джинсы и оранжевые туфли-лодочки на каблуках. А сверху надела длинный кожаных плащ. Дженнер собрала волосы в пучок, сделала макияж и дополнила лук несколькими золотыми аксессуарами на шее. Звезда была без маски.

Кайли Дженнер / Getty Images

Кали ждет второго ребенка от своего бойфренда Трэвиса Скотта, пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Сторми.

Кайли Дженнер хвастается луками (31 фото)

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