Это смело: Билли Айлиш надела свой самый откровенный наряд на красную дорожку

Девушка отказалась от безразмерных худи и поставила на первый плат сексуальность.

19-летняя певица Билли Айлиш пытается в последнее время отодвинуть на задний план свой подростковый образ с зелеными волосами и мешковатую одежду. Каждый новый образ девушки на красной дорожке показывает, что она хочет раскрывать свою женственность и сексуальность, надевая красивые вещи, возможно, даже иногда немного прозрачны и гламурны.

Так первым шагом в эту сторону стало изменение прически и цвета волос, а затем последовала фотосессия в белье и элегантное платье в стиле Мэрилин Монро на Met Gala.

Вчера же звезда появилась на красной дорожке 10-го ежегодного гала-концерта LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе с ног до головы облачена в Gucci. При этом кофта певицы была полностью прозрачной из-за чего было видно ее кружевное нижнее белье и пышный бюст

Билли Айлиш / Associated Press

Также на девушке была черная юбка с вышивкой бисером, колготки с монограммой Gucci и меховая накидка. Макияж звезды был очень лаконичным и натуральным. А вот единственными яркими деталями лука стали красный маникюр и педикюр артистки.

Билли Айлиш / Associated Press

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