Это смело: блогер Леони Ханне вышла в "голом" платье на дорожку в Каннах

Немецкий модный блогер, модель и инфлюэнсер - 34-летняя Леони Ханне – блистает не только на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Вчера звезда блистала среди гостей мероприятия благотворительного фонда amfAR Cinema Against AIDS в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на юге Франции.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Перед камерами Леони Ханне появилась в полупрозрачном платье из сетки, расшитой жемчужинами и драгоценными камнями от бренда PatBo. У "голого" платья было пикантное декольте, а также к нему подобраны высокие перчатки. Девушка надела бежевые бесшовные трусы и обула серебристые босоножки на каблуках.

На шею блогер надела лаконичное цветочное колье, в ушах у нее были серьги-висюльки. Волосы Леони собрала в высокую прическу и сделала макияж. Маникюр у нее был светлого оттенка, а на пальцах было несколько колец.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Ранее звезда появлялась на красной дорожке в платье, которое было слишком тесным в груди от бренда Georges Hobeika.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

А также блистала в нежно-розовом платье подол и шлейф которого были расшиты розами.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

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